Nel suo editoriale su Tuttomercatoweb.com, Enzo Bucchioni è tornato sui due gravi errori arbitrali che hanno condizionato l'ultima giornata di campionato: i due falli da rigore non sanzionati su Thuram in Inter-Fiorentina e Frattesi in Lazio-Parma.

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"Sia Inter che Lazio, ovviamente, hanno vinto, ma sabato a Frattesi e ieri a Thuram sono stati negati rigori netti. Rifaccio la stessa domanda retorica che faccio da due mesi: perchè avete spento il Var? Perchè non rispettate il protocollo internazionale? Le domande sono ovviamente per Orsato. Quando ci sono chiari ed evidenti errori non intervenire è delittuoso, calcisticamente folle".

"E se Inter e Lazio non avessero comunque vinto, cosa saremmo qui a raccontare? Lo sa benissimo la Fiorentina che ieri può aver tratto qualche vantaggio, ma una settimana prima, a sua volta, era stata penalizzata nettamente contro il Como. Si rischia di falsare il campionato, se lo metta bene in testa Orsato. Se erano eccessive le chiamate al Var dell’anno scorso, almeno si sanavano anche gli errori. Oggi si lasciano gli arbitri al loro destino".

(Tuttomercatoweb.com)