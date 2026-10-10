Petar Sucic, centrocampista dell'Inter, intervistato da DAZN dopo la vittoria col Parma, ha parlato così del suo gol e non solo
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Petar Sucic, centrocampista dell'Inter, intervistato da DAZN dopo la vittoria col Parma, ha parlato così del suo gol e non solo: "Sono felice, abbiamo giocato un'ottima partita: ho vinto l'MVP ma la cosa più importante è che abbiamo vinto e che loro non hanno avuto nessuna occasione.
Ho detto soltanto che è troppo presto per parlare adesso del minutaggio. Vedremo tra due o tre mesi. Mi riferivo ai minuti giocati, non alla possibilità di lasciare il club. È così semplice. Ognuno può dire quello che vuole, ma io so quello che voglio fare. Per me la cosa importante è soltanto giocare, aiutare la squadra e sono felice quando riesco a farlo".
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