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Petar Sucic, centrocampista dell'Inter, intervistato da DAZN dopo la vittoria col Parma, ha parlato così del suo gol e non solo: "Sono felice, abbiamo giocato un'ottima partita: ho vinto l'MVP ma la cosa più importante è che abbiamo vinto e che loro non hanno avuto nessuna occasione.

MILAN, ITALY - OCTOBER 10: Petar Sucic of FC Internazionale celebrates after scoring the goal during the Serie A match between FC Internazionale and Parma Calcio at Stadio Giuseppe Meazza on October 10, 2026 in Milan, Italy. (Photo by Mattia Pistoia - Inter/Inter via Getty Images)

Ho detto soltanto che è troppo presto per parlare adesso del minutaggio. Vedremo tra due o tre mesi. Mi riferivo ai minuti giocati, non alla possibilità di lasciare il club. È così semplice. Ognuno può dire quello che vuole, ma io so quello che voglio fare. Per me la cosa importante è soltanto giocare, aiutare la squadra e sono felice quando riesco a farlo".