È Petar Sucic il protagonista del Matchday Programme di Inter-Shakhtar. Il centrocampista croato ricorda i suoi inizi in patria. "Ho iniziato a giocare nel giardino di casa, ma mi ricordo bene il mio primo gol. L'ho segnato nel primo torneo a cui ho partecipato, quando ho iniziato ad allenarmi davvero con una squadra: ero felicissimo, ho cominciato a correre per tutto il campo con le braccia spalancate in mezzo agli altri bambini".

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"Quando giocavo da bambino con i miei amici sognavo di diventare un calciatore, come tutti loro. Io però mi rendevo conto di essere bravo, era una bella sensazione. Solo io ce l'ho fatta: ne parliamo ancora adesso, arrivare a questo livello è molto difficile, perché devi lavorare tanto per confermarti ogni giorno, soprattutto se giochi in uno dei Club più importanti del Mondo come l'Inter. Nel mio percorso mi hanno aiutato molto Nenad Bjelica, allenatore della Dinamo Zagabria e Arian Ademi, mio compagno anche lui centrocampista. Una partita che ricordo con grande emozione è il playoff di Champions League contro il Qarabag: è stata una delle prime partite importanti che ho giocato, per la Società era molto importante arrivare in Champions League e provavo tantissime emozioni diverse. Alla fine abbiamo vinto: una gioia immensa".

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"Da piccolo ammiravo Messi, ma nella storia dell'Inter il mio preferito è sicuramente Ronaldo, il Fenomeno. Tra le tante ci sono due maglie che ho scambiato alle quali tengo particolarmente: quella di Luka Modric e quella di Martin Odegaard dell'Arsenal. Ho vinto il campionato in tre paesi diversi, sono fortunato perché ho collezionato già diversi successi. Non posso scegliere tra i momenti dell'anno scorso, sicuramente vincere Scudetto e Coppa Italia è stato bellissimo. Il mio esordio a San Siro è stato indimenticabile: abbiamo vinto 5-0 con il Torino, abbiamo giocato benissimo e i tifosi erano felici, penso sia stata una delle notti più belle della mia vita".