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Intervistato da Prime Video, il tecnico dell'Inter Cristian Chivu ha parlato della sfida con lo Shakhtar e dei problemi che hanno riscontrato in Champions i nerazzurri:

Ci dici una cosa, una, che l'Inter dovrà fare contro lo Shakhtar?

La prima parola che mi viene in mente è fare di tutto per vincere. È troppo facile però così. Ma sappiamo, siamo consapevoli che le partite in Champions non sono mai semplici perché tutte le squadre sono preparate, sono evolute, hanno una certa intensità, hanno una certa esperienza, un certo desiderio anche di essere protagonisti. Quindi le partite non sono semplici, però dobbiamo essere consapevoli anche che noi abbiamo un certo valore acquisito nel tempo, acquisito negli anni dove in Champions siamo stati protagonisti. Un po' ultimamente abbiamo fatto fatica, ma sono sicuro che prima o poi dovremo ritrovare quella che è la nostra forza, quella che è la nostra ambizione, quindi vincere è la parola chiave, credo. O fare di tutto per vincere è la parola chiave.

Quando è stato superato quel confine fra l'Inter che sicuramente arrivava tanto avanti in Champions League e l'Inter che adesso ne ha perse sette delle ultime otto? C'è stato un momento, c'è stato qualcosa che ha fatto scattare in negativo?

Ma se vado ad analizzare determinate cose devo andare un po' indietro, quindi mi prendo la responsabilità per le cose che non hanno funzionato sotto la mia gestione, ed è la cosa più importante, e dobbiamo trovare la serenità, dobbiamo trovare anche i modi nel fare un determinato tipo di partite, dove essere belli, essere dominanti, a volte viene a meno rispetto a quanto vale la voglia e il desiderio di vincere.

Visto che hai detto devo giudicare il mio lavoro, però io allora ti faccio un'altra domanda, hai trovato un'Inter che a livello europeo era da ricostruire probabilmente nella testa?

No, io ripeto, devo andare troppo indietro e non mi va. Io prendo quello che ho trovato, quello che abbiamo fatto l'anno scorso, abbiamo cercato di fare, quelle che sono state le partite nostre giocate nel bene e nel male, con alti e bassi, con tante soddisfazioni ma anche delusioni. Abbiamo sempre saputo reagire alle difficoltà, ecco. In questo momento un po' di difficoltà in Champions, per i risultati ottenuti o non ottenuti, abbiamo fatto fatica, quindi dobbiamo trovare la soluzione per iniziare a vincere.

Lo zero in classifica fa paura? Lo si guarda o non lo si guarda? Mancano sei partite.

Non è una situazione drammatica, ci dispiace un po' per quello che erano le aspettative, per quello che magari si poteva avere una classifica migliore. Ci concentriamo su quello che dobbiamo fare a partire da domani.