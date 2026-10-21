VIDEO FCIN1908 / Ausilio ha salutato l'Inter e lascia la Pinetina. Ad Appiano Marotta e Baccin

Allo stadio Brianteo per assistere a Monza-Cagliari, c'era anche il nuovo direttore sportivo dell'Inter Dario Baccin. I nomi sul taccuino sono diversi, da Varela a Mendy, senza dimenticare Alessandro Romano. Ma, come sottolinea Tuttosport, c'era un altro obiettivo ben preciso: studiare dal vivo e soprattutto da vicino il fantasista Jay Robinson.

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"Il gioiellino inglese, infatti, incarna per caratteristiche esattamente quell’elemento che manca ormai da alcuni anni all’interno dell’organico nerazzurro. Un giocatore in grado di creare superiorità numerica in fase offensiva coi suoi dribbling e dotato di colpi di classe che possano sparigliare le sorti di un incontro. Ecco perché i radar interisti si sono posti fin dalle prime gare di questo campionato sul talento classe 2005 di proprietà del Southampton".

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"Già 2 reti (una proprio l’altro ieri contro il Casteddu) in 5 presenze che l’hanno messo sotto la luce dei riflettori come uno dei calciatori Under 21 più interessanti e promettenti della Serie A. Ecco perché l’Inter gli ha messo gli occhi addosso e continuerà a tenerlo sotto osservazione. Anche perché il Monza non vanta alcun diritto di riscatto sul suo cartellino. Tradotto: chi vuole Robinson dovrà dialogare col Southampton, che non sembra avere grosse chance di promozione in Premier League. Motivo per cui appare difficile immaginare un ritorno permanente nelle fila della squadra biancorossa per l’esterno d’attacco, che in Italia si trova benissimo e punta a mettere radici nel nostro calcio. Magari facendo il salto a fine anno in una big. In fondo Milano dista pochi chilometri da Monza e il trasloco non sarebbe neppure troppo traumatico per Jay".

(Tuttosport)