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Petar Sucic, centrocampista croato dell'Inter, nel corso dell'intervista aconcessa a Sky Sport si è soffermato sui suoi obiettivi per questa sua seconda stagione in nerazzurro: "Il mio obiettivo per questa stagione è aiutare la squadra il più possibile. Se riuscirò a segnare più gol e a fare più assist, sarò felice, ma alla fine la cosa importante è che la squadra vinca. Se vinceremo di più, allora quello sarà il mio miglior obiettivo personale".

L'Inter può ottenere risultati ancora migliori rispetto alla scorsa stagione? Pensando soprattutto alla Champions League.

"Penso che possiamo ottenere di più e dobbiamo ottenere di più, perché siamo l'Inter e dobbiamo provare a vincere tutto. Non abbiamo soltanto ingaggiato giocatori migliori, ma il gruppo che c'era ha accumulato un altro anno di esperienza: questo ci permetterà di essere ancora migliori".

Qual è la cosa più motivazionale che Chivu ha detto durante questi mesi estivi per impedirvi di perdere l'ambizione dopo il successo della scorsa stagione?

"Nulla di particolare. Penso che non ci sia bisogno che l'allenatore dica qualcosa, sappiamo che giochiamo per l'Inter e che ogni stagione è una nuova opportunità per vincere ancora di più. Vogliamo sempre qualcosa in più. Il giorno in cui perderò la 'fame', smetterò di giocare a calcio".

L'anno scorso hai giocato in tutti i ruoli del centrocampo. Dove rendi meglio e dove ti vedi in futuro, considerando che l'allenatore ti ha chiesto di essere più coinvolto nella fase offensiva?

"Penso di poter giocare in qualsiasi posizione del centrocampo. Essere impiegato in ruoli diversi mi permette di avere più possibilità di giocare. Il mister non mi ha chiesto nulla di particolare. Se posso segnare di più, segnerò. Se posso fare un assist, lo farò. Ma la cosa più importante sarà arrivare a fine stagione con dei trofei in bacheca".