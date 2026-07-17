Mirwan Suwarso, presidente del Como, ha rilasciato una lunga intervista a La Stampa. Ecco i passaggi piÃ¹ importanti.

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Presidente, vi aspettavate la Champions League?

«Onestamente no. Volevamo fare meglio dellâ€™anno prima, ma non pensavamo di arrivare cosÃ¬ in altoÂ».

Avete riscattato Paz e superato il Milan nella corsa a Liberali. La rosa Ã¨ stata evidentemente rafforzata. Che obiettivo vi date in Europa? Sognate in grande?

«Vediamo come saremo messi dopo la preparazione estiva. Per ora sogno di vedere giocare a Como squadre come il Manchester United e il Real MadridÂ».

I soldi che incassate non sono pochi perÃ².

«Questo Ã¨ vero. Essere in Champions ci permette di migliorare la nostra posizione finanziaria. Ma allo stesso tempo dobbiamo velocizzare i tempi, perchÃ© ci aspettavamo di raggiungere questo obiettivo tra qualche anno. Ora abbiamo meno tempo per far crescere la nostra infrastruttura commerciale e per adeguarci alle regole finanziarie. Ma ce la faremo e non possiamo sprecare questa opportunitÃ . Alla peggio faremo meno vacanze (ride ndr)Â».

Tra i protagonisti della qualificazione non si puÃ² non citare lâ€™allenatore Cesc Fabregas. Prima o poi i grandi club europei verranno a bussare alla vostra porta per prenderlo.

«Ãˆ una sua scelta. Diversi club hanno giÃ chiesto di lui. Almeno tre negli ultimi mesi, ma ha rifiutatoÂ».

Quali?

«Il Napoli, come era giÃ stato scritto su qualche giornale localeÂ».

E gli altri due?

«Uno Ã¨ italiano, non dico altroÂ».

DAZN

Quando si parla del Como, qualcuno crede che alla lunga non sia un progetto sostenibile. Che ne dice?

«Siamo la squadra italiana che ha registrato il piÃ¹ alto tasso di crescita del valore dei cartellini dei suoi giocatori: in due stagioni siamo passati da 60 a 389 milioni di euro. Dal punto di vista commerciale cresciamo del 300% ogni anno. Siamo ancora gli ultimi arrivati, ma vorrei trovare un altro club che sia cresciuto velocemente come noiÂ».

Un anno fa dichiarÃ² che il vostro obiettivo Ã¨ migliorare la vostra posizione in classifica rispetto alla stagione precedente. Quindi lâ€™anno prossimo siete in corsa per lo scudetto?

«Il nostro obiettivo Ã¨ vincere tutte le partite. Nemmeno a San Siro ci siamo chiusi in difesa: vogliamo sempre dominare la partita. Non ci poniamo obiettivi di questo genere, ma se, continuando a vincere, riusciamo a conquistare qualche trofeo va bene ugualmenteÂ».

Nella scorsa stagione, chi le Ã¨ piaciuto di piÃ¹ in Serie A?

«Ho guardato diverse partite dellâ€™Atalanta e qualcuna di Roma, Inter e Napoli. E qualche volta anche il TorinoÂ».

Quando si parla del Como, si fa riferimento anche ai pochi giocatori italiani presenti in rosa.

«Quando compriamo un giocatore innanzitutto guardiamo al costo, allo stipendio e a come puÃ² giocare in squadra. Ma cerchiamo sempre di promuovere giocatori dal nostro vivaio, con il tempo saliranno in prima squadraÂ».