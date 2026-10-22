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In un'intervista pubblicata sul canale Youtube di Hanif Thamrin, giornalista di LNS, Mirwan Suwarso, presidente del Como, oltre a raccontare interessanti retroscena di mercato ha fatto anche alcune previsioni in merito alla corsa scudetto e non solo. Ecco le sue dichiarazioni:

I ragazzi del nostro settore giovanile potrebbero cominciare ad arrivare in prima squadra soltanto tra due o tre anni. Quindi realizzare un ricambio efficace non sarà semplice. Scudetto? La mia scommessa è la Roma. Secondo me ha le capacità per diventare una possibile sorpresa nella corsa allo scudetto. Perché? Ha ricavi maggiori, uno stadio con una capienza molto più grande, un nome molto più importante. Per loro è più facile trovare sponsor e quindi sostenere costi elevati. Come potete vedere, hanno già una rosa con alternative. Forse con un altro attaccante potrebbero diventare ancora più completi, ma hanno Malen, hanno Castro, hanno due giocatori per ogni posizione. Secondo me sarà una squadra da tenere d’occhio».

Però non hai risposto alla domanda: prima il Como campione d’Italia oppure un’altra italiana vincitrice della Champions?

Io credo nella Roma».

La Roma?

Secondo me ne ha le capacità, almeno in teoria. I proprietari americani non sono certo degli sprovveduti. Ho incontrato il loro amministratore delegato, John Galantic: prima era da Chanel e prima ancora alla Ferrari. Anche lui ha un modo di pensare molto avanzato. Gasperini non è un allenatore stupido. E chi diceva che non concedesse spazio ai giovani quest’anno viene smentito: stanno giocando tanti giovani, anche italiani, e l’identità della squadra è forte. Possono raggiungere il livello successivo? Secondo me sì. Anche loro stanno imparando. Contro il Real Madrid hanno perso 4-3. Perché? All’inizio giocavano bene, poi il Madrid ha fatto valere quello che io definisco il peso dei soldi: giocatori di grande valore, esperienza e forza fisica. La Roma è riuscita a riavvicinarsi fino al 3-4. Dategli un altro anno: impareranno e, secondo me, miglioreranno».