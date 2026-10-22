Come vi abbiamo riportato nelle scorse ore, la prossima stagione potrebbe regalare a tutti i tifosi dell'Inter una novità molto gradita
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Come vi abbiamo riportato nelle scorse ore, la prossima stagione potrebbe regalare a tutti i tifosi dell'Inter una novità molto gradita, che richiama la storia del club e un simbolo rimasto nel cuore di tutto il popolo nerazzurro, al di là del passare delle generazioni.
Secondo ultime indiscrezioni, infatti, la maglia da trasferta del 2027-28, annata che porterà l'Inter al compimento del 120° anno di età, dovrebbe riportare lo storico logo col biscione, simbolo ufficiale della società dal 1979 al 1988 e, come detto, rimasto leggendario nell'immaginario collettivo degli interisti.
Un progetto concreto e già avviato tanto che, secondo quanto riferisce Calcio e Finanza, il club nerazzurro avrebbe già depositato un marchio molto simile a quello utilizzato negli anni '80, con la variante delle due stelle al posto dell'unica dell'epoca: "Come emerge dal registro dei marchi dell’Unione europea (EUIPO), consultato da Calcio e Finanza, nei mesi scorsi l’Inter ha infatti depositato uno stemma che richiama molto da vicino quello utilizzato tra il 1979 e il 1988, ma con una differenza significativa: la presenza di due stelle anziché una, a rappresentare i venti scudetti conquistati dalla società nerazzurra", riporta Calcio e Finanza. Ecco l'immagine:
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