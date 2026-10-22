Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Come vi abbiamo riportato nelle scorse ore, la prossima stagione potrebbe regalare a tutti i tifosi dell'Inter una novità molto gradita, che richiama la storia del club e un simbolo rimasto nel cuore di tutto il popolo nerazzurro, al di là del passare delle generazioni.

footyheadlines.com

Secondo ultime indiscrezioni, infatti, la maglia da trasferta del 2027-28, annata che porterà l'Inter al compimento del 120° anno di età, dovrebbe riportare lo storico logo col biscione, simbolo ufficiale della società dal 1979 al 1988 e, come detto, rimasto leggendario nell'immaginario collettivo degli interisti.

footyheadlines.com

Un progetto concreto e già avviato tanto che, secondo quanto riferisce Calcio e Finanza, il club nerazzurro avrebbe già depositato un marchio molto simile a quello utilizzato negli anni '80, con la variante delle due stelle al posto dell'unica dell'epoca: "Come emerge dal registro dei marchi dell’Unione europea (EUIPO), consultato da Calcio e Finanza, nei mesi scorsi l’Inter ha infatti depositato uno stemma che richiama molto da vicino quello utilizzato tra il 1979 e il 1988, ma con una differenza significativa: la presenza di due stelle anziché una, a rappresentare i venti scudetti conquistati dalla società nerazzurra", riporta Calcio e Finanza. Ecco l'immagine: