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Martin Baturina al Como grazie a Fabrizio Romano e Petar Sucic, andato poi all'Inter, sfumato per un motivo ben preciso. A confermarlo è proprio Mirwan Suwarso, presidente del Como, nel corso di una lunga intervista pubblicata sul canale Youtube di Hanif Thamrin, giornalista di LNS.

A proposito, mi hanno raccontato una storia: è vero che hai scoperto Baturina giocando a Football Manager?

Getty Images

"No, non è andata esattamente così. In realtà Baturina mi è stato segnalato da Fabrizio Romano. Un giorno mi ha detto: «Ti interessa conoscere questo giocatore?». Gli ho risposto: «Chi è? Non lo conosco». Mi ha spiegato che c'era un agente interessato a incontrarmi. Normalmente non incontro gli agenti, ma ho chiesto di chi si trattasse. Quando ho sentito il nome Baturina, mi è sembrato familiare. Allora ho chiesto al nostro reparto di analisi dei dati di studiarlo. Mi hanno risposto: «Non abbiamo nemmeno bisogno di guardare i numeri, sappiamo già chi è». Io però ho insistito: «Verificate comunque tutti i dati». Giocava nella Dinamo Zagabria e volevo capire se sarebbe stato in grado di adattarsi rapidamente alla Serie A. In realtà il giocatore che volevamo acquistare inizialmente era Petar Sučić.

Quello che adesso gioca nell'Inter?

"Esattamente, proprio lui. Avevamo già raggiunto un accordo con la Dinamo Zagabria per Sučić. Non ricordo esattamente tutti i passaggi di quel periodo, ma l'intesa con il club c'era. Il problema è stato che le commissioni richieste dagli agenti erano quasi equivalenti al prezzo del trasferimento. A quel punto abbiamo detto che non aveva alcun senso. Anche quando vuoi acquistare un giocatore devi mantenere dei limiti ragionevoli e fare valutazioni economiche sensate. Così abbiamo rinunciato all'operazione. Sučić è andato all'Inter e noi abbiamo avuto l'opportunità di prendere Baturina. In realtà cercavamo un giocatore con le caratteristiche di Sučić, un numero 8. Ma Baturina rappresentava un'occasione interessante. Abbiamo studiato i dati, erano tutti positivi, e abbiamo deciso di procedere".