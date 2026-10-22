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Intervenuto ai microfoni di TNT Sport Mexico dopo Inter-Shakhtar Donetsk, Nicolò Barella ha parlato così della vittoria dei nerazzurri a San Siro:

"Sicuramente ne avevamo bisogno, vincere porta morale e fiducia e in questo momento forse ci mancava dopo le sconfitte arrivate in Champions. L'importante era vincere, non è stata la nostra miglior partita ma questa vittoria dà morale e serve a tutti"

Poco possesso palla e l'Inter ha vinto lo stesso

"In Champions ci sono partite in cui trovi una squadra che sta meglio di te fisicamente, ci sta. Siamo stati bravi anche quando siamo rimasti in dieci di provare a ripartire, abbiamo fatto di necessità virtù e questa è la cosa importante, una grande squadra deve saper riconoscere anche quello"

L'ingresso di Mkhitaryan è stato decisivo

"Posso solo fare i complimenti a Mkhi e Carlos Augusto, non partono sempre titolari ma danno tutto quello che hanno per la squadra e anche nello spogliatoio, posso solo fare i complimenti e sono felice per loro. Carlos in questo periodo segna e fa assist, se lo merita tutto. Anche Mkhi se lo merita, in questi anni ci ha dato veramente tanto. Carlos Augusto è ormai è il bomber della squadra"

Lautaro

DAZN

"Non so quando torna, spero il prima possibile, è il capitano ma soprattutto un giocatore incredibile. Lo aspettiamo e cerchiamo di fare il meglio possibile senza di lui"

PSG-Barça è stata definita da molti la partita tra le due squadre più forti d'Europa: dove mettiamo l'Inter in questa discussione?

"L'Inter negli ultimi anni è stata a quel livello, lo ha dimostrato, ha fatto 2 finali in 3 anni. Ora ci sono state delle sconfitte, dobbiamo ritrovare tranquillità e il modo di stare in campo soprattutto in Europa e piano piano ritrovare quello che eravamo"