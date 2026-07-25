In un'intervista a Repubblica, Marco Tardelli ha commentato il rifiuto di Guardiola e l'arrivo di Andrea Pirlo sulla panchina dell'Italia
VIDEO / Inter, alla scoperta di Romero: dal quasi ritiro a 17 anni al Mondiale vinto
Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui
In un'intervista a Repubblica, Marco Tardelli ha commentato il rifiuto di Guardiola e l'arrivo di Andrea Pirlo sulla panchina dell'Italia:
«La panchina della Nazionale quattro volte campione del mondo Ã¨ prestigiosa anche per uno come Guardiola. Ma deve aver pensato che il calcio italiano non Ã¨ allâ€™altezzaÂ».
Allora câ€™Ã¨ un problema oltre Guardiola.«Direi di sÃ¬, altrimenti perchÃ© quelli bravi continuano a dire no?Â».
Ãˆ il momento di preoccuparsi?«Abbiamo tanti allenatori bravi in Italia, tutti bravissimi, ma sono felice e orgoglioso della scelta di Pirlo. Lâ€™ho avuto come giocatore, Ã¨ un ragazzo eccezionaleÂ».
Le sue qualitÃ ?«Ãˆ un genio calcistico, sa capire le persone, ha qualitÃ tecniche e caratteriali, lavora nel silenzioÂ».
Questa Ã¨ la via?«Ãˆ la strada da prendere. Servono allenatori federali. Ci vuole pazienza per ricostruire da zero, ma Ã¨ un percorso che prima o poi fa raggiungere risultati. PerchÃ© col tempo si costruisceÂ».
La nuova dirigenza azzurra le piace?«Maldini Ã¨ perfetto. Lâ€™uomo giusto. Ho sempre pensato a lui come uomo che puÃ² dare qualcosa in piÃ¹ alla Nazionale. Preparato, intelligente, giÃ stato dirigente. Ma si deve allargare la cerchia dei nomi, non deve esistere un gruppo ristrettoÂ».
(Fonte: La Repubblica)
Â© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Mercato Inter
PedullÃ : "Inter, no a 40 milioni in fascia ma su Romero sÃ¬: anzi, a breve puÃ² anche alzare a..."
Mercato Inter
Inter, Chivu giÃ studia il 'colpo' per il 27-28: "L'erede di Calhanoglu puÃ² essere a zero"
Mercato Inter
Mercato, in questi giorni aperta ipotesi a sorpresa. E l'Inter non smentisce: "Non Ã¨ esclusa"
Interviste
Diouf: "Do il massimo in ogni ruolo! Senza palla il mister mi parla molto, ma quando ce l'ho..."
Social
Pirlo: "Dato significato politico a collaborazioni sportive. Amo l'Italia. Ringrazio Maldini"
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti