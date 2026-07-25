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In un'intervista a Repubblica, Marco Tardelli ha commentato il rifiuto di Guardiola e l'arrivo di Andrea Pirlo sulla panchina dell'Italia:

Getty Images

«La panchina della Nazionale quattro volte campione del mondo Ã¨ prestigiosa anche per uno come Guardiola. Ma deve aver pensato che il calcio italiano non Ã¨ allâ€™altezzaÂ».

Allora câ€™Ã¨ un problema oltre Guardiola.

Ãˆ il momento di preoccuparsi?

«Direi di sÃ¬, altrimenti perchÃ© quelli bravi continuano a dire no?Â».«Abbiamo tanti allenatori bravi in Italia, tutti bravissimi, ma sono felice e orgoglioso della scelta di Pirlo. Lâ€™ho avuto come giocatore, Ã¨ un ragazzo eccezionaleÂ».

Le sue qualitÃ ?

Questa Ã¨ la via?

La nuova dirigenza azzurra le piace?

«Ãˆ un genio calcistico, sa capire le persone, ha qualitÃ tecniche e caratteriali, lavora nel silenzioÂ».«Ãˆ la strada da prendere. Servono allenatori federali. Ci vuole pazienza per ricostruire da zero, ma Ã¨ un percorso che prima o poi fa raggiungere risultati. PerchÃ© col tempo si costruisceÂ».«Maldini Ã¨ perfetto. Lâ€™uomo giusto. Ho sempre pensato a lui come uomo che puÃ² dare qualcosa in piÃ¹ alla Nazionale. Preparato, intelligente, giÃ stato dirigente. Ma si deve allargare la cerchia dei nomi, non deve esistere un gruppo ristrettoÂ».

(Fonte: La Repubblica)