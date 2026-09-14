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Gol e premio di migliore in campo per Marcus Thuram nella pirotecnica vittoria dell'Inter a San Siro contro l'Udinese. Queste le parole dell'attaccante nerazzurro a DAZN:

Getty Images

"Bello vincere con una rimonta così, facciamo vedere che non molliamo. Stasera abbiamo fatto una bella rimonta, ma non dobbiamo metterci in difficoltà da soli".

DAZN

"Sono felicissimo per Bonny, si mette sempre a disposizione della squadra e sono contento che abbia segnato. Anche l'anno scorso avevamo tante alternative, così come quest'anno. Siamo felici di avere una squadra cosè".

(Fonte: DAZN)