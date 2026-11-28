Al termine di Inter-Genoa, Marcus Thuram ha commentato la gara ai microfoni di Dazn. Queste le dichiarazioni dell'attaccante nerazzurro: "L'esultanza? È una battuta. Lautaro ti era mancato? Sì, è mancato a tutti. È il nostro capitano, il nostro leader, è entrato e fatto gol con lo Stoccarda, oggi ha aperto le marcature, sappiamo quanto è importante per noi, siamo molto contenti che sia tornato. Mi sento benissimo, sento la squadra benissimo, mi alleno, siamo sereni, proviamo a dare il massimo in ogni partita e lo stiamo facendo bene. Perché tengo sempre la palla sul dischetto? Devo decidere io chi tira, in base alle facce a chi è più ansioso e poi scelgo".

(Dazn)