"In Champions League sembra che le luci brillino un po' di più, il campo è più bello e i tifosi sono più entusiasti. Segnare il martedì o il mercoledì sera è speciale. Un'eventuale sfida con mio fratello Khephren? Finale di Champions League o qualsiasi altra finale, se è in campo, per me è impossibile non stuzzicarlo. Lo cerco, non posso farne a meno. È una cosa che va oltre il calcio".