Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Marcus Thuram, attaccante dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Inter TV alla vigilia del match di Champions League contro il Feyenoord: "La squadra vuole far vedere che può reagire, è quello che proveremo a fare domani.

Getty Images

L'aspetto chiave di domani? Sarà il saper gestire la palla: loro cominceranno forte, davanti ai loro tifosi, noi dobbiamo resistere e, quando avremo la palla, gestirla bene. Attaccheranno fortissimo: noi dovremo reagire bene".