L'attaccante francese dell'Inter presenta la sfida di Champions League in programma domani sera

Fabio Alampi
feyenoord-inter

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Marcus Thuram, attaccante dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Inter TV alla vigilia del match di Champions League contro il Feyenoord: "La squadra vuole far vedere che può reagire, è quello che proveremo a fare domani.

Tocca a Marcus Thuram prendere parola
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L'aspetto chiave di domani? Sarà il saper gestire la palla: loro cominceranno forte, davanti ai loro tifosi, noi dobbiamo resistere e, quando avremo la palla, gestirla bene. Attaccheranno fortissimo: noi dovremo reagire bene".

Thuram

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