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Nel corso dell'intervista rilasciata a Ivan Zazzaroni per il Corriere dello Sport in occasione del suo 50° compleanno, Francesco Totti, leggenda ed ex numero 10 e capitano della Roma, ha svelato anche un suo desiderio irrealizzato.

Ecco le sue parole:

"Il compagno che avrei voluto avere e che non ho mai avuto? Ronaldo. Avrà segnato 500 gol, ma con me ne avrebbe segnati il triplo. Io mi sarei messo dietro a fargli assist, avremmo giocato a occhi chiusi".