Paolo Tramezzani, ex difensore dell'Inter, nel corso della sua carriera da tecnico ha allenato anche in Arabia Saudita. Intervistato da Repubblica, ha spiegato i motivi della scarsa affluenza di pubblico durante le partite di Supercoppa Italiana: "Stupito nel vedere gli spalti mezzi vuoti per Inter-Atalanta? No. Tolta la prima di campionato a Gedda, dove c'era il tutto esaurito, mi è spesso capitato di allenare in stadi con poche centinaia di tifosi. Eppure, lì il calcio è seguitissimo".