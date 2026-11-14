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E' un momento d'oro per Pio Esposito, reduce dalla prestigiosa doppietta contro la Francia in Nations League. Di lui ha parlato anche Riccardo Trevisani a Radio Manà Manà Sport:

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"Pio Esposito? Ho avuto anche la fortuna di conoscerlo e dunque so quanto sia centrato sul futuro, sul non volersi accontentare, sul fatto di essere incazzato a fine partita quando perde e non pensare ai soldi che prende. Tutto questo a 21 anni. E' un ragazzo lucidissimo e questa secondo me è la caratteristica principale che lo rende grande. E' vero che non è van Basten, ma ha una lucidità e una capacità di giocare a calcio notevole. Non ha grandissima qualità, ma non sbaglia una scelta mai, mai, mai. Fa delle giocate da grande attaccante, sa sempre cosa deve fare. E comunque ha i mezzi per poterle fare".

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"Ha le palle e lo si è visto nel voler tirare quel rigore contro la Francia. Ci vogliono due coglioni come un armadietto e lui li ha avuti. Stiamo parlando di uno speciale. Potrà sbagliare dei gol, non sarà velocissimo, non stiamo parlando di Haaland, ma è un attaccante speciale, che farà più gol di Riva in Nazionale e che sa fare tutto in un campo di calcio a 21 anni. Può giocare metà carriera nell'Inter e poi andare in una squadra gigante, o diventare una bandiera nerazzurra. Lo paragonano a Toni, ma ha un'aspettativa di carriera molto più alta".

(Fonte: Radio Manà Manà Sport)