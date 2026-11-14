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Piotr Zielinski non è stato convocato per il match di questa sera della Polonia contro la Romania, quinta giornata del gruppo 4 della Lega B di Nations League. Dalla Polonia arrivano anche aggiornamenti sulle condizioni fisiche del centrocampista dell'Inter che già venerdì aveva saltato l'allenamento con la sua Nazionale per un problema fisico.

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Come ha sottolineato Tomasz Włodarczyk, giornalista di Możeczyki.pl, Zieliński è arrivato in ritiro con un infortunio al piede subito quando era ancora nel club. Szymon Janczyk, giornalista polacco, teme che il 32enne possa saltare anche la partita contro la Svezia.

"Piotr Zieliński è arrivato in squadra con un infortunio al piede, rimediato quando era all'Inter. Tomasz Włodarczyk ha anche detto fin dall'inizio che la squalifica non era dovuta a un raffreddore o a un malanno, come nel caso di Marcel Reguła, ma piuttosto a un infortunio. Non mi sorprenderei se saltasse non solo la partita contro la Romania, ma anche quella contro la Svezia", ​​ha dichiarato Janczyk in un programma del canale Meczyki.

(meczyki.pl)