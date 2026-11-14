Le indiscrezioni di questi giorni stanno confermando che il problema fisico accusato da Marcus Thuram non è nulla di grave
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L'apprensione è durata poche ore, prima di lasciare spazio ai sospiri di sollievo: le indiscrezioni di questi giorni stanno confermando che il problema fisico accusato da Marcus Thuram nel ritiro della Francia, che lo aveva costretto a tornare a Milano, non è nulla di grave e che non impedirà all'attaccante di essere in campo alla ripresa del campionato contro l'Atalanta. Lo scrive la Gazzetta dello Sport:
"Thuram, convocato da Zidane dopo l’esclusione durante la prima sosta, ha lasciato il ritiro della Francia per un affaticamento muscolare al bicipite femorale destro. Un problema di poco conto. Marcus è pronto a tornare in gruppo e a prendersi il suo posto dall’inizio insieme a Pio".
"Thuram, ora come ora, è insostituibile, e quindi potrebbe essere lui a guidare la truppa interista contro la squadra di Sarri. L’intesa con Pio è ottima: insieme – considerando le sei partite in cui sono partiti dall’inizio – hanno segnato otto gol in due, cinque Marcus e tre l’azzurro. E i nerazzurri hanno sfornato 18 reti totali subendone cinque".
(Fonte: Gazzetta dello Sport)
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