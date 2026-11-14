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Non è affatto escluso che l'Inter possa operare nel prossimo mercato di gennaio. La conferma arriva Tuttosport, secondo cui i nerazzurri potrebbero reinvestire i 20-25 milioni di euro eventualmente in cassa dalla cessione di Luis Henrique, ormai indietro nelle gerarchie di Chivu:

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"Il sudamericano, che in estate era stato corteggiato dalla Roma e che in precedenza era pure finito sul taccuino di Tiago Pinto per il Bournemouth, potrebbe legittimamente cercare spazio altrove. A beneficiarne potrebbero essere le casse dell’Inter, che con i 20-25 milioni della cessione dell’ex Marsiglia potrebbe ricavare un bel gruzzoletto da investire sul mercato di gennaio".

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"Per puntellare la rosa nerazzurra o per anticipare la concorrenza su un potenziale giovane campioncino seguito da più club. Certo, molto dipenderà anche dall’eventuale destinazione - e dalla relativa offerta - per il giocatore. Pochi mesi fa Luis Henrique non è che fosse così entusiasta della possibilità di traslocare nella Capitale, aveva fermamente rifiutato qualsiasi approccio iniziale dei club turchi e sperava in una chiamata concreta dalla Premier League".

(Fonte: Tuttosport).