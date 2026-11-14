Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Praticamente inamovibile nell'Inter, ma quasi invisibile per Klopp e la Germania. La strana storia in questa stagione di Yann Bisseck. Due strade fin qui parallele, che non hanno intaccato il rendimento in nerazzurro, una situazione che il difensore vive così, secondo il Corriere dello Sport:

Getty Images

"Attore protagonista nell’Inter, ma ancora alla ricerca di una propria dimensione nella Germania. Yann Bisseck è rimasto alla Pinetina dopo aver sperato di poter rientrare nelle convocazioni di Klopp. Il gigante nerazzurro era stato chiamato a settembre, quando il maxi gruppo dei convocati era stato suddiviso tra le quattro partite previste, ma stavolta ci è rimasto male e Klopp non è ancora pienamente convinto, preferendogli per il pacchetto arretrato l’ex Milan Thiaw. Per Bisseck si tratta di uno stimolo in più per alzare ulteriormente il livello delle prestazioni, dopo che in questa prima parte di stagione è riuscito a imporsi con continuità con la maglia interista, strappando un ruolo da protagonista nel reparto arretrato".

Getty Images

"Di recente in zona gol ha sbloccato anche la sfida di Champions contro il Feyenoord e Chivu si fida ciecamente di lui, tanto da lanciarlo titolare per 8 gare su 11 in Serie A e 3 su 4 in campionato. Dopodiché a marzo l’ex Aarhus spera di rientrare nel giro della nazionale, in modo da entrare nel vivo di Euro 2028 con le relative qualificazioni al torneo. L’estate scorsa Bisseck ha rinnovato fino al 2031 ed è con la maglia dell’Inter che vuole diventare un difensore di spessore internazionale, dopo essere cresciuto nell’ultimo anno nelle vesti di braccetto destro e con la possibilità ulteriore di poter agire anche da difensore centrale. A 25 anni il tedesco sta entrando nel pieno della propria carriera ed è per questo che nei prossimi mesi punta a far ricredere anche Klopp, con l’obiettivo di diventare una presenza costante nella propria nazionale rispetto alle due sole partite maturate fin qui".

(Fonte: Corriere dello Sport)