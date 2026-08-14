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Intervenuto in collegamento con Radio Manà Manà Sport, Riccardo Trevisani ha parlato anche di Inter. Ecco le sue dichiarazioni:

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"Per il prossimo campionato metto davanti comunque l'Inter, al netto delle fatiche di mercato che ha fatto. Non è stato un mercato spumeggiante, ma resta una squadra solida, la più completa. Quella che ha fatto 10 punti rispetto alla seconda dell'ultima stagione. Se mi piace Aleksandar Stankovic? Molto, in realtà mi piacciono entrambi gli Stankovic. Detto questo, era già una squadra forte e a parte Dumfries non ha perso pezzi importanti".

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"Magari potrà fare una stagione pensando più alla Champions, come già successo con Inzaghi, ma di base penso che l'Inter sia davanti. Giocatori come Sucic hanno fatto vedere di avere doti importanti, ma cito anche Pio Esposito e Bonny, che hanno un anno in più e possono consacrarsi. Diouf? Per me i 25 milioni sono stati spesi bene, ha grande potenziale. A me piace moltissimo".

(Fonte: Radio Manà Manà Sport)