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Intervenuto in collegamento con Radio Manà Manà Sport, Riccardo Trevisani si è detto convinto che i giallorossi possano diventare una candidata a contendere all'Inter lo scudetto:

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"La Roma attualmente è in condizione di riuscire a fare 80 punti in campionato, anche senza l'arrivo dell'esterno d'attacco. Certo è che, se dovesse arrivare l'esterno sinistro, a quel punto puoi anche pensare di arrivarci con forza a 80 punti. A quel punto, non dipendi più da te. Faccio un esempio: Garcia e Spalletti hanno fatto 85 e 87 punti, ma c'era chi ne faceva 100. In quel caso, non sei più padrone del tuo destino".

"Ma se l'Inter per esempio fa un'altra cavalcata europea come quella fatta con Simone Inzaghi e magari arriva in semifinale di Champions, perdendo così inevitabilmente in campionato, sei lì. Ma ripeto, è la prima giornata, calma e sangue freddo: i primi bilanci verranno fatti alla sosta di settembre".

(Fonte: Radio Manà Manà Sport)