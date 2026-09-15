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Intervenuto in collegamento con Radio Manà Manà Sport, Riccardo Trevisani ha fatto alcune considerazioni in vista del big match di sabato pomeriggio tra Roma e Inter:

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"Roma e Inter hanno vinto bene. I nerazzurri hanno un po' sbandato difensivamente, ma hanno rimontato. Stanno parlando di una squadra che ha una rosa che fa impressione. Se l'Inter s'intestardisce nel voler fare 100 punti, fa 100 punti. Chivu ha un anno di esperienza in più e la rosa è migliorata. In pratica, decide l'Inter".

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"Ieri ci sono stati dei problemi difensivi: l'Inter non ha il portiere della Roma, ma sul resto l'abitudine e la tranquillità di questi calciatori... E' tutta gente che, se si mette in moto, fa la differenza. Ha una varietà impressionante. La Roma sta facendo un campionato quasi perfetto, ma è inferiore all'Inter. Può succedere che la Roma arrivi davanti all'Inter in questo campionato, tutto può succedere, ma la base di partenza è che l'Inter è più forte. Sabato secondo me c'è gara, negli scontri diretti già la Roma è stata all'altezza".

(Fonte: Radio Manà Manà Sport)