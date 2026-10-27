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Si continua a discutere del mancato rigore concesso nel secondo tempo di Inter-Fiorentina per fallo su Marcus Thuram. Ne ha parlato anche Riccardo Trevisani in collegamento con Radio Manà Manà Sport Roma:

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"L'episodio di Thuram? Errore chiaro, da matita nera, nonostante Orsato abbia alzato la soglia del contatto".

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"Quello è un rigore che deve dare l'arbitro, e se non lo dà lo deve dare il VAR. Il fatto che non sia stato dato vedrai che porterà a uno stop per il varista. Quando un errore è così chiaro, è sempre più colpa del varista".

(Fo0nte: Radio Manà Manà Sport)