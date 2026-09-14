Intervenuto ai microfoni di DAZN prima di Inter-Udinese, Maduka Okoye, portiere bianconero, ha rilasciato queste dichiarazioni

Marco Macca
Maglia

VIDEO / Inter, ecco la terza maglia 2026/27: le prime immagini ufficiali

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Intervenuto ai microfoni di DAZN prima di Inter-Udinese, Maduka Okoye, portiere bianconero, ha rilasciato queste dichiarazioni in vista del fischio d'inizio:

inter udinese live match serie a

"Nel calcio non si sa mai, siamo qua per vincere e prendere i tre punti. Vedremo come andrà stasera".

(Fonte: DAZN)

okoye

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti