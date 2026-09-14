Intervenuto ai microfoni di DAZN prima di Inter-Udinese, Maduka Okoye, portiere bianconero, ha rilasciato queste dichiarazioni
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Intervenuto ai microfoni di DAZN prima di Inter-Udinese, Maduka Okoye, portiere bianconero, ha rilasciato queste dichiarazioni in vista del fischio d'inizio:
"Nel calcio non si sa mai, siamo qua per vincere e prendere i tre punti. Vedremo come andrà stasera".
(Fonte: DAZN)
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