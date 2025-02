Radu al Venezia: “Il posto giusto per mostrare il mio valore. Ai tifosi dico…”

Nella scorsa stagione, ha disputato 5 partite con il Bournemouth, club militante nella Premier League inglese. A livello internazionale, Radu ha rappresentato la Romania, totalizzando 4 presenze con la nazionale maggiore, oltre a 14 presenze con l'Under 21. Ionuț Radu: "Ho scelto di venire a Venezia perchè sento che questo è il posto giusto per far vedere il mio valore e sono davvero carico per questa nuova esperienza. Ai nostri tifosi dico di restarci vicini, lottiamo insieme per mantenere la Serie A"