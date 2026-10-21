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Ai microfoni di TMW, l'ex dirigente FIGC Antonello Valentini ha fatto il punto sull'Inter in vista della partita di Champions League di questa sera contro lo Shakhtar Donetsk:

L'Inter non può sbagliare con lo Shakhtar e difensivamente bisogna migliorare?

Inter TV

"Non vedo nessun allarme. L'Inter oggi deve riscattare una prestazione incredibile contro il Brugge. Continuo a pensare che i nerazzurri siano la squadra più attrezzata e che la società ha fatto il suo. Chivu ha già dimostrato di avere in mano la bacchetta del direttore d'orchestra e stasera verificheremo il tutto contro una squadra che stasera l'Inter deve vincere. A me ha fatto molto impressione nell'ultima partita europea la differenza di ritmo e di pressing fra le altre e le italiane".

(Fonte: TMW Radio)