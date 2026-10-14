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Hans Vanaken, centrocampista del Club Brugge, non ha nascosto la sua gioia dopo la vittoria a San Siro contro l'Inter: "Così su due piedi, direi che è la più grande impresa della mia carriera. Anche le partite contro Barcellona e Real Madrid sono state enormi, ma questa forse spicca sulle altre perché siamo riusciti a conquistare i tre punti".

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"Il modo in cui ci siamo riusciti è stato davvero ottimo, il nostro pressing alto è stato molto efficace. Credo che la svolta sia stata l'occasione mancata da Lautaro Martinez. Yann (Sommer, ndr) è rimasto lucido e ha allungato la gamba proprio al momento giusto. Lì l'abbiamo scampata bella. Abbiamo poi chiuso la partita sfruttando le occasioni che abbiamo avuto. Abbiamo scelto davvero bene i momenti giusti. Forbs? Eccezionale con la sua velocità".