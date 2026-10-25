Al termine di Inter-Fiorentina, Paolo Vanoli ha parlato della gara ai microfoni di Dazn. Queste le dichiarazioni dell'allenatore viola: "Conoscevamo la forza dell'Inter, ma dobbiamo guardare quello che abbiamo fatto fino al 90esimo, abbiamo fatto una grandissima partita, siamo migliorati sotto tanti punti di vista. Sull'1-0 abbiamo avuto diverse occasioni per fare 2-0 in ripartenza, ma non è la prima rimonta che fa l'Inter".

"Dobbiamo essere bravi e lucidi a vedere quello che abbiamo fatto. Mi è dispiaciuto per i ragazzi che si meritavano una vittoria importante, dobbiamo essere bravi a tenere su la testa. Jimenez e Mastantuono fuori? Ho messo due persone fresche perché pensavo che da quella parte potessimo sfondare. Poi abbiamo fatto fatica e questo è. Dobbiamo tenere alta la testa perché oggi questi ragazzi hanno fatto un'ottima prestazione. Non posso paragonare questa squadra a quella dell'anno scorso. Questa sta diventando squadra, stiamo cercando il vestito giusto. Purtroppo la classifica ci sta condannando. Il morale te lo dà il risultato e noi dobbiamo andare a cercare il risultato. Oggi abbiamo incorntrato una squadra forte, ma abbiamo retto e capito che possiamo fare bene".

(Dazn)