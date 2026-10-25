Vittoria clamorosa in rimonta dell'Inter che batte la Fiorentina 2-1 nei minuti di recupero: le parole di Marcus Thuram a Dazn
VIDEO FCIN1908 / Inter-Fiorentina 2-1: vittoria da Pazza Inter. Thuram sale in cattedra
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Intervenuto ai microfoni di Dazn al termine di Inter-Fiorentina 2-1, Marcus Thuram ha parlato così della partita di San Siro:
"Ennesima rimonta? C'è fiducia nella squadra che la partita si può vincere anche alla fine, l'abbiamo fatto, sappiamo di poter vincere sempre. Esultanza alla Lautaro? Di solito è lui che segna nei minuti finali"
Esultanza per il rigore?"Strano perché ogni volta l'arbitro pensa che ho simulato, ho preso giallo a Bologna e hanno detto che era rigore. Oggi ancora, l'errore ci sta, io devo continuare a puntare l'avversario, poi fischieranno il rigore come è successo oggi"
Chi vince il Pallone d'Oro?
"Spero che andrà a un francese, Mbappé, Dembele, Olisé"
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