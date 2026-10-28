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Intervenuto ai microfoni di Sky prima del fischio d'inizio di Venezia-Inter, Davide Nicola, allenatore dei padroni di casa, ha rilasciato queste dichiarazioni:

"Abbiamo cambiato perché abbiamo un gruppo squadra e dobbiamo portare tutti allo stesso livello. Tre partite in una settimana non sono semplici. Come dico sempre, bisogna giocare secondo quello che stiamo preparando, cercando di dare il massimo possibile. Credo ciecamente che ogni squadra abbia le sue qualità, io cerco solo di far vedere l'unicità che hanno, credo nel lavoro e nella capacità di un gruppo squadra di non darsi mai per vinto, anche se non sempre può andare bene. I fratelli Stankovic? La famiglia deve esserne orgogliosa, noi siamo orgogliosi del nostro Stankovic ma anche l'altro ha le sue qualità. Facciamo l'in bocca al lupo all'altro dalla prossima in poi".