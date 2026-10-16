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Intervenuto ai microfoni del BSMT di Gianluca Gazzoli, Bobo Vieri, ex calciatore, ha parlato così del suo apprezzamento per Lautaro Martinez: "Lautaro? A me piace molto: ma non perché gioca nell'Inter, ma perché è uno che lotta sempre. Gli argentini sono lottatori, non c'è niente da fare: danno tutto per la maglia.

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La gente che non sa quello che dice dice che gli argentini picchiano: in tutte le partite ti picchiano. Gli argentini li amo alla follia: mi spaccavano di botte. Loro sono così, danno tutto: sia col club che con la nazionale. Lautaro è uno che lotta per se stesso e per la sua squadra: fa gol, fa far gol e gioca per la squadra.

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In semifinale è stato devastante: ero lì, correvo ed esultavo. Se tu mi chiedi lui è quello che mi piace più di tutti: ha tutto e dà tutto. Perché non ha giocato in finale? Da quello che ho capito si sono fatti male tre difensori, sennò l'avrebbe messo l'allenatore. Io lo vedo tutte le mattine a scuola, è sempre carino ed educato".