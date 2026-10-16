GUARRO e PACE EP26: Lautaro, l'errore è Inter-Parma. E Chivu non fu ascoltato quando...

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Domani l'Inter scenderà in campo al Dall'Ara contro il Bologna e lo farà con una squadra priva di diversi elementi. Agli infortunati Stones e Jones, infatti, si sono aggiunti anche Lautaro Martinez e Pavard.

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In difesa, dunque, dovrebbero giocare Bisseck e Bastoni come braccetti mentre Akanji sarà al centro della retroguardia, con Martinez ancora una volta in porta, che, stando a quanto riportato da Sky Sport, va verso la conferma.

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Gli esterni di centrocampo potrebbero essere Diouf e Dimarco mentre potrebbe riposare Calhanoglu, con Zielinski in cabina di regia mentre Barella e Sucic sono le due mezzali, con Mkhitaryan al momento più attardato tra le possibili scelte di Chivu. E in attacco chi sostituirà Lautaro? Se Thuram è certo della maglia da titolare, c'è da valutare chi sarà la sua spalla, con Bonny in pieno ballottaggio con Pio Esposito.

LA PROBABILE FORMAZIONE DELL'INTER SECONDO SKY SPORT

(3-5-2) - Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco; Thuram, Pio Esposito/Bonny.