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Nel corso dell'intervista concessa al BSMT di Gianluca Gazzoli, Bobo Vieri, ex centravanti, ha parlato così di Ronaldo il Fenomeno: "Ronaldo? Avrei fatto tanti video mentre si allenava così la gente poteva vedere quanto era forte veramente. Lo vedevi solo in campo, ma negli allenamenti vedi quanto un giocatore è forte: non la domenica, durante la settimana quando lo vedi tutti i giorni capisci quanto uno è forte.

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Tutti parlano della sua tecnica, ma lui era un centometrista, un animale: aveva una forza fisica incredibile. Lui scattava, queste doppie finte, non capivi mai cosa faceva: si fermava e poi ripartiva. Ci vuole forza, tecnica, resistenza, tutto: chi non l'ha visto dal vivo non lo sa. Tutti dicono che è stato il più forte? Se non hai mai giocato con lui, puoi dirlo per simpatia: ma chi si è allenato con lui sa che era una roba fuori di testa. Vedevi che era un dono di Dio, messo sulla terra per fare questo sport.

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Oggi avrebbe avuto vita più facile: c'è il VAR, non puoi più prendere cazzotti negli angoli, le entrate da dietro. Ora non puoi più toccare nessuno: noi dopo le partite non camminavamo, oggi non ti tocca nessuno, il difensore non può toccarti. Sai cosa vuol dire? Non ti marca più nessuno: 20 anni fa ti saltavano addosso, ora vieni beccato subito. Oggi sei più libero, non ti toccano più: e non marcano più come 20 anni fa, ora vogliono tutti costruire e giocare.