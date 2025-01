"I troppi pareggi della Juventus? Momento un po' così, mancano alcuni giocatori. Bisogna dire che non stanno rendendo come ci aspettavamo. Il campionato italiano è molto difficile, ci sono tante squadre che lottano per vincere. E' difficile battere anche le piccole squadre. Kolo Muani? Far gol è difficile, non mettiamogli pressione".

Inter

"Quando l'Inter non vince, ci si chiede sempre il perché. Per me è la rosa più forte d'Italia. Ci sta, si gioca ogni tre giorni. Ma di Lautaro oggi non dite niente? Dicevate che non segnava più... Che figuracce che fate. Frattesi? Non do consigli a nessuno, ma è ovvio che tutti vogliono giocare".