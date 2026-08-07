VIDEO / Luis Henrique in esclusiva a Fcinter1908: "Sarà anno diverso! Ok a sinistra"

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Intervistato dalla testata australiana The West Australian, Christian Vieri, doppio ex di Inter e Juventus, ha rilasciato queste dichiarazioni a proposito dell'amichevole di domani a Perth:

Getty

"Sono queste le partite che vuoi giocare. Vuoi affrontare le squadre e i giocatori migliori, quindi la motivazione è al massimo. Non vedi l’ora di giocare incontri del genere".

Sky

"Affronti un grande club, un’altra squadra di alto livello che, proprio come la tua, vanta grandi campioni. Vuoi capire quale sia la squadra più forte".

(Fonte: The West Australian)