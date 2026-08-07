Intervistato dalla testata australiana The West Australian, Christian Vieri, doppio ex di Inter e Juventus, ha rilasciato queste dichiarazioni

Marco Macca
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Intervistato dalla testata australiana The West Australian, Christian Vieri, doppio ex di Inter e Juventus, ha rilasciato queste dichiarazioni a proposito dell'amichevole di domani a Perth:

Conferenza Chivu dall'Australia
Getty

"Sono queste le partite che vuoi giocare. Vuoi affrontare le squadre e i giocatori migliori, quindi la motivazione è al massimo. Non vedi l’ora di giocare incontri del genere".

vieri
Sky

"Affronti un grande club, un’altra squadra di alto livello che, proprio come la tua, vanta grandi campioni. Vuoi capire quale sia la squadra più forte".

vieri

(Fonte: The West Australian)

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