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Intervistato a poche ore dalla finale del Mondiale, Christian Vieri, ex attaccante dell'Inter, si è espresso così su Lautaro Martinez, che ha segnato il gol decisivo per la qualificazione dell'Argentina all'atto conclusivo contro la Spagna:

"Al Mondiale di Lautaro do 9.5, perché con un suo gol ha portato l'Argentina in finale. E' una leggenda, un grande finalizzatore".

"Circa 3-4 giorni fa dicevo ai miei ex compagni Materazzi e Cambiasso: 'Sapete perché l'Argentina è così forte? Lasciamo stare Messi, ma ci sono anche Lautaro e Julian Alvarez, due attaccanti da 25-30 gol a stagione, sono sempre affamati".