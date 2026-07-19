Intervistato a poche ore dalla finale del Mondiale, Christian Vieri, ex attaccante dell'Inter, si è espresso così su Lautaro Martinez
VIDEO FCIN1908 / Inter, la rete di Pavard: il difensore francese non perdona
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Intervistato a poche ore dalla finale del Mondiale, Christian Vieri, ex attaccante dell'Inter, si è espresso così su Lautaro Martinez, che ha segnato il gol decisivo per la qualificazione dell'Argentina all'atto conclusivo contro la Spagna:
"Al Mondiale di Lautaro do 9.5, perché con un suo gol ha portato l'Argentina in finale. E' una leggenda, un grande finalizzatore".
"Circa 3-4 giorni fa dicevo ai miei ex compagni Materazzi e Cambiasso: 'Sapete perché l'Argentina è così forte? Lasciamo stare Messi, ma ci sono anche Lautaro e Julian Alvarez, due attaccanti da 25-30 gol a stagione, sono sempre affamati".
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