Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Harry Winks, centrocampista del Cagliari, ha parlato ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dal calcio di inizio del match contro l'Inter: "È stato molto importante conquistare i primi 3 punti della stagione, è sempre una partita molto difficile, questo ci ha dato molta fiducia. Cosa serve contro l'Inter? Coraggio e pazienza, ma soprattutto il coraggio di giocare, di provare a vincere la partita. Sono molto contento di essere qui, ho già conosciuto la Serie A con la Sampdoria qualche anno fa e mi sono trovato molto bene. Sono contento di essere tornato in Italia, il calcio che si gioca qui si adatta molto bene al mio stile di gioco. Mi trovo bene con l'allenatore e con la squadra, è davvero entusiasmante".