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La Roma può dare fastidio all'Inter nella lotta scudetto. E' questo il pensiero dell'ex difensore giallorosso Antonio Carlos Zago che, intervistato da Il Tempo, ha detto:

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Napoli e Roma stanno attraversando due momenti diversi. Chi vede favorito?

"Se la partita fosse stata all’Olimpico, ti avrei detto che la Boma avrebbe vinto al 100%. Al Maradona sarà un po’ più difficile, il Napoli farà di tutto per uscire da questa situazione di difficoltà. Perl oro può essere la partita della svolta, ma se la Roma gioca come sta facendo ultimamente, può comunque spuntarla".

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Cosa ha portato di diverso Gasperini?

La Roma ha le qualità per vincere lo scudetto?

"Una mentalità vincente. Lavora tantissimo, basa il suo gioco sull’intensità e sulle triangolazioni. Lo reputo uno dei tre migliori allenatori degli ultimi anni. Per me, inoltre, la Roma ha fatto un ottimo mercato quest’estate e può sicuramente lottare per vincere"."È una squadra forte in ogni reparto e, insieme all’Inter, è la favorita per lo scudetto. La Lazio sta facendo bene, ma non ha una rosa all’altezza. Tutte le altre, dal Milan alla Juventus, non le reputo al livello di Roma e Inter".

(Fonte: Il Tempo)