La Roma può dare fastidio all'Inter nella lotta scudetto. E' questo il pensiero dell'ex difensore giallorosso Antonio Carlos Zago
GUARRO e PACE EP30: Rinnovo Carlos Augusto, novità su tempi e modalità: l'Inter propone...
Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui
La Roma può dare fastidio all'Inter nella lotta scudetto. E' questo il pensiero dell'ex difensore giallorosso Antonio Carlos Zago che, intervistato da Il Tempo, ha detto:
Napoli e Roma stanno attraversando due momenti diversi. Chi vede favorito?"Se la partita fosse stata all’Olimpico, ti avrei detto che la Boma avrebbe vinto al 100%. Al Maradona sarà un po’ più difficile, il Napoli farà di tutto per uscire da questa situazione di difficoltà. Perl oro può essere la partita della svolta, ma se la Roma gioca come sta facendo ultimamente, può comunque spuntarla".
Cosa ha portato di diverso Gasperini?"Una mentalità vincente. Lavora tantissimo, basa il suo gioco sull’intensità e sulle triangolazioni. Lo reputo uno dei tre migliori allenatori degli ultimi anni. Per me, inoltre, la Roma ha fatto un ottimo mercato quest’estate e può sicuramente lottare per vincere".
La Roma ha le qualità per vincere lo scudetto?"È una squadra forte in ogni reparto e, insieme all’Inter, è la favorita per lo scudetto. La Lazio sta facendo bene, ma non ha una rosa all’altezza. Tutte le altre, dal Milan alla Juventus, non le reputo al livello di Roma e Inter".
(Fonte: Il Tempo)
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Mercato Inter
Inter, ecco l'impatto a bilancio del rinnovo di Carlos Augusto: la proiezione anche sul 27/28
Ultima ora
Champions, sentenza dal Belgio: salvate regole UEFA sui giocatori del vivaio. Cosa significa per l'Inter
Interviste
Shakhtar, Bondar spiega così il gol di Carlos Augusto. Poi sorprende: “Inter in 10 o 11..."
Ultima ora
Chivu, il momento dei fatti: da Bovio a Mosconi, i giovani sono ora una necessità. E occhio a Jakirovic
Ultima ora
Inter-Fiorentina, Sabatini: "Vi dico clamoroso a San Siro domenica: finirà così"
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti