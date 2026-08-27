VIDEO / Inter, Esposito riuscirà a imporsi anche quando Lautaro e Thuram saranno al top?

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Gianluca Zambrotta, ex esterno della Nazionale con trascorsi alla Juventus e al Milan, ha parlato ai microfoni di Tuttosport per dire la sua sul campionato di Serie A appena cominciato: "Come ha detto Allegri, la squadra da battere ha lo scudetto sul petto. L'Inter ha un'identità chiara ed è la più attrezzata".

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Chi si è mosso meglio per accorciare il gap?

"Chi ha cambiato di più è stato il Milan. Una giornata non basta, ma anche a livello di approccio si è visto qualcosa di nuovo".

Allegri si può rilanciare a Napoli?

"È quella che più di tutte può lottare con l'Inter: Allegri arriva di nuovo dopo Conte, come alla Juve, trova una squadra allenata bene. Però a Genova ha faticato".

Pio Esposito può togliere il posto a Thuram nell'Inter?

"Non credo, ma l'Inter ha più impegni, può far giocare tutti. Togliere il posto alla coppia Thuram-Lautaro, specie nelle gare più importanti, non succederà. Però Pio ha confermato di essere un giocatore da Inter: è un bene anche per la Nazionale".