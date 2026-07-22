Il tecnico della Pianese Andrea Zanchetta, ex Inter, intervenuto in conferenza stampa, ha parlato così dei nerazzurri, sia della prima squadra che dell'Under 23: "Per me l'Inter è sempre da scudetto, è la squadra che tifo da quando ho 6 anni!

A parte gli scherzi, è per me il gruppo più attrezzato, più coeso e indirizzato su determinati obiettivi. Chi vince non lo fa mai per caso, ma certamente ci sarà da vedere la concorrenza come sarà, come si attrezzerà. A ora, però, la compagine nerazzurra è la più forte.

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Quello delle U23, invece, è un tasto difficile da decifrare, è un progetto che nasce per i giocatori delle giovanili, per creare uno step intermedio con il calcio dei grandi visto che il campionato Primavera ha un dislivello troppo ampio con il resto. Se è così va bene, altrimenti ha poco senso".