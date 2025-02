Andrea Zanchetta , allenatore dell'Inter Primavera, ha commentato così nel post partita, a Fcinter1908.it, il successo dei suoi contro il Lille in Youth League:

"Andato tutto alla grande, abbiamo fatto una grandissima prestazione. Le insidie erano tante, la qualità dell'avversario ci ha fatto spendere tante energie. Abbiamo saputo soffrire, quando c'è stato da mettere qualità l'abbiamo fatto. Non era scontato, 7 vittorie su 7 e passare il turno contro il Lille, c'è da essere soddisfatti, siamo agli ottavi ma non abbiamo ancora fatto niente. Ai ragazzi ho detto di ragionare partita per partita e così stiamo facendo. Ci stiamo togliendo delle belle soddisfazioni"