Paolo Zanetti, nell'intervista post partita con Dazn, si è voluto scusare con i tifosi del Verona per la bruttissima sconfitta patita contro l'Inter al Bentegodi: "Oggi innanzitutto penso sia giusto chiedere scusa ai nostri tifosi perché oggi non siamo degni dello stadio dove siamo, di tutta la gente che è venuta a vedere uno spettacolo sinceramente indecoroso. Volevamo fare tutt'altra partita, poi abbiamo anche iniziato bene ma non mi sento di dire che abbiamo fatto bene per 4 minuti, anche se abbiamo preso una traversa e non so quanto poteva cambiare la prima partita.

Poi abbiamo preso una grandinata, ogni verticalizzazione era un gol e l'abbiamo preparata per stare attenti alla profondità che attaccava sempre Thuram. Poi abbiamo iniziato a fare i fuorigiocchi sulle palle libere. Io onestamente non so se scatta qualcosa nella testa dei ragazzi di sbagliato, dobbiamo assolutamente capire che cos'è e per questo motivo stasera andiamo tutti in ritiro, fino a data da destinarsi, finché non mettiamo a posto e non ci portiamo a un livello minimo. Oggi siamo andati veramente sotto, scoprendo il fianco a uno squadrone come l'Inter"