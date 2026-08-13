Intervistato da TMW, Lamberto Zauli, ex calciatore, ha fatto alcune considerazioni sulla prossima lotta scudetto
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Intervistato da TMW, Lamberto Zauli, ex calciatore, ha fatto alcune considerazioni sulla prossima lotta scudetto. Ecco le sue parole:
"Inter e Napoli si giocano lo Scudetto, le altre big invece sono tutte dietro e alla pari”.
La Fiorentina si è mossa concretamente sul mercato.“Viene da un’annata altalenante ma pessima per le ambizioni della tifoseria. Ha cambiato tanto, è arrivato un dirigente top che ha dimostrato di avere una grande idea di ciò che vorrà fare negli anni. C’è grande curiosità. Non è ancora tra le big, ma questa Fiorentina può dare fastidio”.
(Fonte: TMW)
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