L’Inter chiude una serata folle con una vittoria pesantissima. Dopo il 5-3 sull’Udinese, maturato al termine di una gara ricca di gol, ribaltamenti ed emozioni, i protagonisti nerazzurri hanno analizzato la prestazione ai microfoni di Inter TV. Dalla reazione dopo il doppio svantaggio alla forza offensiva mostrata nella ripresa. Queste le parole nel post partita rilasciate da Zielinski: "Abbiamo dimostrato forza e qualità, siamo andati sotto di due gol e non abbiamo perso fiducia e con il passare del tempo si è vista una grande Inter, una pazza Inter, ma dobbiamo concedere meno in fase difensiva. Jones? Un grandissimo campione, si vedono le sue qualità quando tocca la palla, ha fatto partire l'azione nel gol di Pio, un ragazzo con tanta qualità e gamba e mette tanta intensità e gamba e si vede in allenamento. Tutti quelli che sono arrivati stanno mettendo qualità. Ora la Roma, servirà entrare in campo meglio di questa sera, dobbiamo essere subito concentrati, abbiamo qualità ma affronteremo una squadra in forma, che fa intensità, sarà una bellissima partita"