L'Inter torna protagonista al Meazza per una nuova serata di Champions League. I nerazzurri di Cristian Chivu affrontano lo Shakhtar Donetsk nella terza giornata della fase campionato, con l'obiettivo di conquistare i primi punti europei della stagione dopo le sconfitte contro Real Madrid e Club Brugge. Una sfida importante per rilanciare le ambizioni della formazione nerazzurra e invertire la rotta nella competizione. A pochi minuti dal fischio d'inizio, i protagonisti del match si sono soffermati ai microfoni di Inter TV per analizzare la gara, le difficoltà dell'impegno e le aspettative in vista del confronto con la formazione ucraina. Queste le parole di Zielinski: "Stiamo bene e siamo consapevoli dell'importanza di questa gara, davanti al nostro pubblico. Loro sono un'ottima squadra con giocatori di qualità e hanno tanta intensità. Dobbiamo almeno pareggiarla a livello di intensità e speriamo che le nostre qualità escano e ci facciano vincere la gara"