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Intervistato da DAZN dopo Inter-Udinese, Piotr Zielinski, centrocampista nerazzurro, ha rilasciato queste dichiarazioni:

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"I gol? Per me è più importante il risultato di squadra, i gol arriveranno. Ci arrivo sempre vicino, ma l'importante è provarci e prima o poi ci riuscirò. L'assist a Pio è stato bello, mi fa piacere".

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"I due gol presi all'inizio? Non ci siamo ancora dati una spiegazione ma dobbiamo darcela perché non possiamo sempre andare sotto così. Siamo riusciti a rimontare, ma sarebbe meglio che segnassimo noi per primi".

(Fonte: DAZN)