Intervistato da DAZN dopo Inter-Udinese, Piotr Zielinski, centrocampista nerazzurro, ha rilasciato queste dichiarazioni

Marco Macca
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Intervistato da DAZN dopo Inter-Udinese, Piotr Zielinski, centrocampista nerazzurro, ha rilasciato queste dichiarazioni:

zielinski
DAZN

"I gol? Per me è più importante il risultato di squadra, i gol arriveranno. Ci arrivo sempre vicino, ma l'importante è provarci e prima o poi ci riuscirò. L'assist a Pio è stato bello, mi fa piacere".

zielinski (1)
DAZN

"I due gol presi all'inizio? Non ci siamo ancora dati una spiegazione ma dobbiamo darcela perché non possiamo sempre andare sotto così. Siamo riusciti a rimontare, ma sarebbe meglio che segnassimo noi per primi".

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(Fonte: DAZN)

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